Novo Neymar: conheça o sul-coreano que vem encantando times

Da Redação

Do 33Giga



07/06/2022 | 08:44



O jogador sul-coreano Son Heung-Min foi destaque no jogo contra o Brasil, em 2 de junho. Mas isso não é uma grande novidade no universo das apostas esportivas online. Sabendo que o atleta poderia brilhar na partida e até frear um pouco o time adversário, muitos investiram no atacante. Apesar de a Seleção Canarinho ter ganho de 5 a 1, foi possível ver que o jogador realmente merece a fama que tem.

Quem é Son Heung-Min?

Son Heung-Min é o atacante da seleção sul-coreana e deixou o seu país aos 16 anos para jogar na Alemanha. Por isso, muitos dos conterrâneos não tiveram a oportunidade de ver o ídolo em campo.

O que se conta nos bastidores é que seu pai o fazia treinar por mais de 8 horas diárias para que ele conseguisse fazer passes perfeitos. Com tanta dedicação, o jogador conseguiu conquistar títulos altos e hoje é atacante do Tottenham, uma das equipes inglesas mais famosas do mundo.

Ele é apaixonado pela seleção brasileira. Antes do jogo da última quinta-feira, inclusive, Son Heung-Min afirmou que os jogadores da Coreia do Sul estavam ansiosos pela partida, pois os atletas da Amarelinha eram profissionais de ponta. Também fez questão de deixar claro que era fã de Neymar, o considerando como melhor do mundo. De uma forma quase ingênua, ele perguntou: “Será que o Neymar me conhece?”. E a resposta é “sim”. Os dois inclusive trocaram camisas após a partida, para a alegria do sul-coreano.

Neymar também elogiou bastante o jogador, que, com 29 anos, está no auge da sua carreira e está sendo cogitado pelo Liverpool. Mas o empecilho é que Son conseguiu junto com o Tottenham se classificar para a Champions League 2022/23 e, por isso, o mais provável é que continue com sua atual equipe.

Por que está sendo chamado de novo Neymar?

O motivo de Son Heung-Min ser chamado de Neymar sul-coreano é que ele é um popstar em seu país. E conseguiu chamar ainda mais atenção, só que, agora, do mundo. Durante a Premier League deste ano, o atacante igualou o número de gols de Mohamed Salah: 23.

Com todo esse frenesi ao seu redor, o astro arrecada por ano, apenas de propagandas, cerca de R$ 80 milhões. E mais: divide os holofotes com os astros do k-pop e pensa até em lançar sua própria marca.

Uma das vantagens que o jogador tem é sua facilidade com os idiomas. Ele também fala inglês e alemão, além do idioma nativo, o que abriu portas para publicidade em vários outros países e também melhora a relação que possui com os times, já que a comunicação é mais clara.

O Tottenham, além de aproveitar a habilidade do jogador, utiliza da sua fama para atrair patrocinadores sul-coreanos. O time é o único internacional que permite que todas suas partidas sejam transmitidas na televisão aberta da Coreia do Sul. Todo esse marketing e a possibilidade de a população assistir aos jogos, faz com que a torcida pelo clube cresça bastante no país.

Um bom exemplo da fama de Son Heung-Min foi que os 67 mil ingressos para o jogo contra o Brasil foram vendidos em minutos. Claro que a Seleção Canarinho é aclamada em todo o mundo, mas os sul-coreanos são fãs apaixonados e ver seu ídolo e conterrâneo jogando era o sonho de muitos.