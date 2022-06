Testamos: M650, mouse da Logitech, é ideal para mãos pequenas e médias

Beatriz Ceschim

07/06/2022



Voltado para mãos pequenas e médias, o mouse M650, da linha Signature da Logitech, é muito confortável e preciso. No 33Giga, já foram feitos os testes do M650 L Left – ótimo para canhotos – e o M650 L – o tamanho G da família. Agora, a reportagem irá tratar do modelo menor.

A Logitech costuma acertar em seus dispositivos e, dessa vez, não foi diferente. O M650 tem teclas muito macias, com silenciador de ruído, para um uso mais agradável sem os cliques irritantes. Foi possível sentir a diferença entre esse mouse e os de outras marcas, logo nos primeiros dias de uso. O aparelho de teste quase não fazia nenhum barulho, enquanto outros acessórios emitiam sons altos. Mais um ponto positivo é que o produto tem acabamento macio, com emborrachado nas laterais – que dá um toque muito legal e confortável ao equipamento.

Além disso, a ferramenta conta com botões na lateral, que podem ser personalizados pelo usuário para usar os atalhos favoritos. Essa funcionalidade é ótima para agilizar as tarefas. Entretanto, é necessário baixar um software para fazer as modificações e, para quem não tem costume de usar esses apetrechos, é normal esquecer que existem. Logo, a pessoa precisará de um tempo para se adaptar a esse gadget.

Logitech M650

Interface de comunicação: Bluetooth

Tecnologia de conexão: Wi-Fi

Quantidade de botões: ?5

Fonte de alimentação: Bateria AA

Plataforma de hardware: ?PC ou Mac

Média de duração da bateria (em horas): ?17.520

Pilhas ou baterias inclusas: Sim

Peso: 101,2 g – peso inclui bateria (25g) e receptor (1,8g)

Dimensões (em cm): 10,7 x 6,18 x 3,78

Funciona a pilha: Sim

Pontos positivos: duração da bateria, toque silencioso, acabamento do produto

Pontos negativos: período de aprendizado, necessita de software para personalização, preço

Preço: R$ 220, em média

Site: aqui

O M650 já vem com uma pilha AA inclusa, que garante mais praticidade, já que não é necessário se preocupar em carregar o dispositivo. Segundo a Logitech, com essa bateria, o mouse funciona por 24 meses (17.520 horas) – não foi possível testar o aparelho por tanto tempo, mas até o momento não houve problemas com a carga.

Outra tecnologia diferente do mouse é o SmartWheel. O recurso permite rolar linha por linha das páginas, com precisão. Já se quiser pular até o final de um PDF, por exemplo, é possível fazer isso rodando o botão de forma contínua. Essa ferramenta é bem útil para documentos longos, mas no dia a dia, a reportagem não viu tanta necessidade.

O dispositivo é conectado ao computador via Bluetooth de baixa energia ou pelo receptor USB Logi Bolt. O emparelhamento foi muito rápido e sem problemas. Além disso, o mouse funcionou muito bem em cima de diversas superfícies, como madeira, papel e plástico – só não pegou direito no vidro.

O maior ponto negativo do aparelho, com certeza, é o preço. O M650 é muito confortável, tem um tamanho ótimo para mãos menores e conta com uma bateria invejável. Contudo, o valor do produto é alto para o mercado brasileiro, cerca de R$ 220, e isso pode pesar na hora de escolher um novo mouse. Portanto, é preciso avaliar se o custo dessa máquina compensa os benefícios – que são muitos.