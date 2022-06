Encomendas à indústria da Alemanha caem 2,7% em abril ante março

07/06/2022 | 07:31



As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 2,7% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira pela agência de estatísticas do país, a Destatis. A queda contrariou a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no período. O resultado foi puxado principalmente pela redução de 4,0% das encomendas externas em abril na comparação com mês anterior. Domesticamente, houve recuo de 0,9% no período. Na comparação anual, as encomendas totais registraram contração de 6,2% em abril, informou a Destatis. Fonte: Dow Jones Newswires.