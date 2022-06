Da Redação

07/06/2022 | 00:01



A região do Parque Miami e Parque Andreense recebe hoje ações do Castramóvel. O equipamento itinerante reforça o programa de castração de cães e gatos já existente em Santo André e estará em frente à base da GCM (Guarda Civil Municipal), na Estrada do Pedroso, s/nº.

Além da ação de hoje, o equipamento também estará na base da GCM nos dias 14, 21 e 28 de junho. É necessário realizar cadastramento prévio no telefone 0800 019 1944. O Castramóvel, idealizado pela vereadora Ana Veterinária (União Brasil), possibilita que tutores de animais residentes em áreas distantes ou que têm dificuldade no deslocamento até as clínicas conveniadas acessem o serviço com mais facilidade.

As áreas beneficiadas pelo Castramóvel são escolhidas com base nos históricos de estudos epidemiológicos de cada região. No dia 16 de junho a ação será no Parque Andreense, na Rodovia Índio Tibiriçá, altura do km 39,3.

O Castramóvel é dimensionado para operar com um médico veterinário e um auxiliar. Os profissionais da GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses) complementam o serviço realizando o processo administrativo, cadastro de novas castrações e fornecendo orientação sobre guarda responsável. A carreta possui sala cirúrgica, pré-operatório, pós-operatório e sala de assepsia.

O programa municipal de castrações de cães e gatos, remodelado em 2017, atende de forma gratuita. Ao todo, mais de 14,5 mil animais já foram castrados. Atualmente são realizados cerca de 300 procedimentos ao mês em quatro clínicas particulares credenciadas.

Interessados em realizar a castração também podem solicitar o serviço na GCZ, na Rua Igarapava, 239, no bairro Valparaíso, de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.