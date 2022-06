Um presidente atento

Do Diário do Grande ABC



06/06/2022 | 23:59



Jair Bolsonaro (PL) é um presidente diferente dos demais. Positivamente diferente. Preocupado com as agruras enfrentadas pela população, age com assertividade para solucionar gargalos que têm atravancado o desenvolvimento do Brasil. Ontem, por exemplo, ele apresentou o plano para reduzir o preço do gás de cozinha e dos combustíveis, em busca de resolver aquela que é uma das principais reclamações da sociedade. Cansado de aguardar a ajuda dos governadores, mais interessados em suas respectivas reeleições do que em auxiliar na tarefa de tirar o País do buraco, o chefe da Nação chamou para si a responsabilidade.



Em anúncio feito com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), além de ministros, Bolsonaro propôs compensar Estados e municípios pela redução a zero da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre diesel e gás até 31 de dezembro deste ano. A ideia é aprovar PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que autoriza a União a indenizar os eventuais prejuízos estaduais e municipais repassando parte do lucro revertido ao governo federal pela sua participação acionária na Petrobras. Há reserva de R$ 50 bilhões para executar a medida. É dinheiro do povo servindo ao próprio povo.



Sem a Covid-19 para prejudicar o trabalho de Jair Bolsonaro – graças ao investimento do governo federal na campanha de vacinação em massa, a pandemia arrefeceu –, os resultados da boa gestão presidencial começam a aparecer. Um deles alçou, pela importância, à condição de manchete desta edição do Diário. A criação de ambiente econômico favorável pelo Planalto reaqueceu o emprego. O Grande ABC gerou 3.418 vagas com carteira assinada em abril. No País, foram abertos 196.966 postos. Os dados são do Ministério do Trabalho.



Atuar contra os preços exorbitantes do combustível e afastar arrimos de família da insegurança do trabalho precário não são as únicas, mas as duas mais recentes conquistas de um presidente atento às vozes das ruas.