Mulheres em ação em nossa região

Do Diário do Grande ABC



06/06/2022 | 23:59



No plano de ação do serviço social estão descritas observação, produção, coordenação e atuação de mecanismos na busca dos direitos sociais e políticas públicas que estejam ao alcance dos moradores, nas necessidades abrangendo saúde, educação, moradia e geração de emprego e renda. Os rumos no processo de encaminhamentos fundamentais são pertinentes à carreira dos assistentes sociais com o objetivo de atingir condição integral e oportuna de vida aos assistidos, baseada na carta magna. Apurar elementos, operar decisões, pesquisas sociais e implantar projetos para a melhoria da população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social são tarefas de uma assistente social, como eu. O projeto Mulheres em Ação, criado em 2005, tem como finalidade geração de emprego e renda e já atendeu aproximadamente 3.000 mulheres em Santo André e nos demais municípios do Grande ABC.



Uma das fontes para alcançar o bem-estar em uma comunidade é, sem dúvida, o desenvolvimento econômico do País. E um dos subsídios mais relevantes para que esse fator ocorra é a utilidade rendosa da sociedade, que compreende, entre outros fatores, a oferta de mão de obra. Em outras palavras, o desenvolvimento e, consequentemente, o bem-estar, baseiam-se na conduta de pessoas trabalhando e sendo remuneradas por isso. O Ministério da Economia, por meio da Sepec/ME (Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade), em abril passado implantou o comitê de empreendedorismo feminino, no contexto do Programa Brasil para Elas. O objetivo do grupo é sugerir, acompanhar e coordenar cronograma de atividade para qualificar e empreender.



Atualmente, dos 12 milhões de desempregados no Estado de São Paulo, a maioria, 6,5 milhões são mulheres. E o mais alarmante, existem mais de 41 milhões de brasileiras fora do mercado de trabalho, segundo a última pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Estamos no caminho certo! Nossa missão, visão e valores estão alinhados nas expectativas do público feminino e pretendemos mudar esse cenário de desemprego em nossa região, com o novo calendário de cursos e oficinas nos bairros da periferia de Santo André. E o objetivo principal, voltado para a reciclagem de materiais transformados, por intermédio de olhar empreendedor e forjado na percepção de artesanato rentável. Encontrei numa frase de Augusto Cury a tradução perfeita para os dias futuros, quando iniciaremos com nosso corpo de voluntariado passos novos na direção de novo caminho a ser trilhado: A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno.



Edneia Ferreira Rodrigues é esposa, mãe, avó, assistente social, professora de música e artesanato e presidente do Projeto Mulheres em Ação em Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

FUABC

Rapaz, se fizerem uma auditoria séria nessa FUABC iria faltar cadeia (Contrato fechado com empresa de filho de vice é levado ao Ministério Público).

Eduardo Gomes

do Facebook



Seleção

Quero ver quando pegar times europeus (Em jogo de poucas emoções, Neymar marca de pênalti e Brasil vence o Japão). Aí, como sempre, o ‘Neymala’ vai arrumar contusão de última hora para fugir do massacre igual foi contra a Alemanha, que descarregou o caminhão de melancia em pleno (Estádio) Mineirão.

Robson Vox Fernandes

do Facebook



Divórcios

Tudo isso é culpa dos governantes (Grande ABC registra recorde histórico de divórcios em 2021). Fizeram lockdowm por causa da Covid. As mulheres não aguentaram os homens em casa, e os homens não aguentaram as mulheres em casa. Deu nisso!

Alessandro Melo

do Facebook



Fé em Deus

Seria prudente de minha parte deixar claro que não faço essa proposta de reflexão para nenhuma entidade espiritual específica e sim para todo aquele que acredita, vive e/ou professa Deus. Há muitos anos vivenciamos, lemos e ouvimos – escrevendo para brasileiros especificamente – que nossos hospitais, casas de saúde e bancos de sangue então sempre carentes e precisando desse que podemos tratar literalmente de ‘o líquido da vida’. Não seria próprio e humano de nossa parte e dos líderes espirituais e suas denominações apolíticas que colocássemos esse pleito, como forma de praticar e vivenciar Deus, em vida, nos períodos clinicamente recomendáveis? Quem sabe não estaríamos dando início há verdadeiro fim nessa que já se transformou em histórico pesadelo. Salvar vidas, com nossas vidas. Você não está lendo essa proposta por obra do inexistente acaso. Reflita!

Cecél Garcia

Santo André



Antes tarde...

O Senado precisa mostrar serviço. A exemplo do Supremo Tribunal Federal, exigindo aos outros poderes explicações em curto espaço de tempo, o dorminhoco Senado precisa acordar e, repito, mostrar serviço. No prazo de cinco dias requerer do ministro Alexandre de Moraes justificativa baseada em que a sua atuação na condição de vítima, investigador, juiz, prisão altas horas da noite em seu domicílio e, posteriormente, condenação do deputado Daniel Silveira acrescida de multa. Caso não seja convincente no esclarecimento, estipular multa e, se for o caso de extrapolar a Constituição, impeachment (demissão sumária por justa causa – ‘a lei é igual para todos’), sem nenhum salário relativo ao cargo para se tornar jurisprudência de exemplo vindo de cima.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Empregos

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Brasil criou 197 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em abril deste ano. Nos primeiros quatro meses do ano foram mais de 770 mil novas contratações. Este é dado relevante, merece ser comemorado e temos que enaltecer este feito. Tem muita gente desempregada ainda? Sim, temos, porém, este é o menor contingente desde 2015. Existem muitas vagas em aberto ainda esperando candidatos qualificados para ocupá-las. Temos aí grave problema na formação e educação da nossa mão de obra. Hoje temos índice de 10,5% de desempregados ante taxa ao redor de 14% em 2016, época do impeachment de Dilma. É tudo que precisamos? Não, mas é grande avanço. Apesar do desarranjo causado pela pandemia na economia ao redor do planeta, o Brasil tem motivos para comemorar neste quesito.

Mauri Fontes

Santo André