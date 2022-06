Sem estrelas, França cede empate à Croácia no fim e segue mal na Liga das Nações

06/06/2022 | 18:32



Atual campeã mundial, a seleção francesa permanece sem vitórias na Liga das Nações. Depois de ser surpreendida em casa, perdendo por 2 a 1 diante da Dinamarca, na sexta-feira, a seleção ficou perto da reação nesta segunda-feira, ao ficar em vantagem até os 38 do segundo tempo, quando o VAR entrou em ação e marcou pênalti que acabou decisivo para a igualdade por 1 a 1 com a Croácia, em reedição da decisão da Copa.

Os franceses optaram por dar descanso a Mbappé e Benzema, apenas no banco de reservas no Estádio Poljud, em Split, na Croácia. Por Outro lado, o astro Modrid ficou em campo quase o jogo inteiro.

A expectativa de um bom jogo, porém, não se confirmou em Split. Com a França bem modificada e a Croácia ainda buscando seu melhor futebol, a partida foi disputada em ritmo lento e sem muitos lances de emoção. Livakovic ainda fez duas boas intervenções na primeira etapa.

Após o intervalo, as seleções pareciam não querer muito jogo em ano no qual a cabeça está na Copa do Mundo. Mesmo assim, a França ainda abriu o marcador em raro lance ofensivo. O volante Rabiot abriu o marcador.

Disputando seu 67º jogo seguido pela seleção francesa, Griezmann desperdiçou chance boa ao parar no goleiro croata. Não fez e viu o castigo vir logo depois. Cluass entrou para reforçar a marcação e acabou derrubando Orsic. O árbitro nada deu, mas o VAR o chamou e o pênalti foi anotado. Kramaric definiu a igualdade.