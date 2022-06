Hélio dos Anjos quer reforços de ataque para a Ponte Preta reagir na Série B

06/06/2022 | 18:00



Mais da metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B já passou e o desempenho da Ponte Preta não é dos melhores. Há cinco jogos sem vencer, o técnico Hélio dos Anjos confessou que o clube buscará reforços, mas pediu atenção para não 'contratar por contratar'.

"O que mais se discute com a direção é a busca por possíveis contratações. Mas temos de ter uma atenção muito grande. Não gosto de contratar por contratar porque isso é um peso financeiro", alertou.

O treinador não está satisfeito com a produção ofensiva e adiantou que este é o setor que precisa ser reforçado. "Falar que estamos totalmente satisfeitos com a produção ofensiva, em hipótese alguma. Vamos trazer jogadores para o setor ofensivo. O Da Silva está se colocando em condições e tem um potencial muito grande. Acho que o mais importante é todos terem consciência que nós precisamos nos reforçar", avaliou.

A Ponte Preta se prepara para enfrentar o Ituano nesta terça-feira, às 20h30, no Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 11ª rodada. Com nove pontos, está dentro da zona de rebaixamento (Z-4), em 19º e penúltimo lugar, acima apenas do rival Guarani.

A expectativa é de que o volante Felipe Amaral, substituído por dores no tornozelo, entre em campo. Na zaga, Thiago Oliveira retorna após suspensão, enquanto Norberto está suspenso e dá vaga para Bernardo ou Igor Formiga.

Hélio dos Anjos ainda finalizou pedindo ao time foco para reverter a situação. "O mais importante é reverter o quadro atual e voltar a disputar o campeonato que a Ponte de fato pertence. E o campeonato da Ponte deve ser na parte de cima da tabela, e não na parte de baixo", completou.

PONTE PRETA: Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.