PM recupera veículo dos Correios roubado em São Bernardo

Heitor Santos



06/06/2022 | 17:57



A Polícia Militar recuperou na manhã desta segunda-feira (6) um veículo dos correios roubado em São Bernardo. O crime ocorreu por volta das 10 da manhã na Rua Edson Cavalcante, no Bairro dos Casas.

De acordo com a polícia, dois indivíduos roubaram o veículo alegando estar com uma arma de fogo. Após a transmissão da informação por meio da rede de rádio a equipe do Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) da 7ª Companhia do 6º Batalhão intensificou o policiamento em busca dos indivíduos.

Os policiais encontraram o veículo abandonado na intersecção da Rua José Dias com a Rua Maviael Ramos e limitaram a área de patrulhamento visando encontrar os suspeitos, um deles foi encontrado e abordado na Rua Jerônimo Moratti.

A maior parte da carga foi recuperada pelos agentes, totalizando 117 pacotes. A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de São Bernardo e após o reconhecimento facial por meio de uma das vítimas o criminoso permaneceu preso.