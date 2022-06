Biden e López Obrador, do México, terão encontro bilateral em julho

06/06/2022 | 17:30



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o do México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirão em Washington no próximo mês, informou a Casa Branca nesta segunda-feira, 6. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre afirmou, em coletiva à imprensa, que autoridades de Washington tiveram conversas com López Obrador e outros líderes em relação a convites para a Cúpula das Américas. "Há várias visões nesse questão. O principio de Biden é que ditadores não devem ser convidados", disse.

López Obrador confirmou mais cedo que não participaria da cúpula, pois, segundo ele, não é possível realizar o evento sem a participação de todos os líderes do continente. Questionada sobre a liderança dos EUA na região, Karine Jean-Pierre afirmou que o país continua a ser a "força mais poderosa" em lidar com uma séria de questões, como segurança alimentar e climática, para pessoas nas Américas.