Onde se hospedar em San Francisco – 3 hotéis bons e bem localizados

Redação

Do Rota de Férias



06/06/2022 | 16:55



Para quem procura onde se hospedar em San Francisco, vale saber que a cidade é grande e oferece hotéis e casas de aluguel para todos os gostos.

Uma boa dica é ficar nas regiões mais movimentadas, como o Fisherman’s Wharf e a Union Square. Delas, é mais fácil pegar os meios de transporte para chegar aos principais pontos turísticos de San Francisco, uma das cidades mais divertidas dos EUA. O mesmo vale para os ótimos restaurantes locais – confira aqui alguns endereços imperdíveis.

Aproveite e veja aqui dicas essenciais para curtir San Francisco.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Onde se hospedar em San Francisco

Confira aqui onde se hospedar em San Francisco. A lista traz três hotéis confortáveis e bem localizados.

Zephyr San Francisco

View this post on Instagram A post shared by Hotel Zephyr (@hotelzephyrsf)

Bem localizado no Fisherman’s Wharf, este hotel tem ambiente moderninho, com um pátio onde se espalham jogos para crianças e adultos, food truck e uma série de outras atrações.

—

Infinity Hotel SF

View this post on Instagram A post shared by Infinity Hotel (@infinityhotelsf)

Moderninho, fica no bairro Marina, entre a Golden Gate e o Fisherman’s Wharf. Tem quartos simples, porém coloridos e agradáveis, com banheiros aconchegantes.

—

Yotel

View this post on Instagram A post shared by YOTEL (@yotel)

Apesar de ficar em um prédio de 1905, este é um dos hotéis mais novos de San Francisco. Por trás das paredes clássicas com tijolo à vista e de uma escada de mármore original há uma série de mimos modernos, como o design clean dos quartos.

—

DICAS PARA VIAJAR PARA SAN FRANCISCO

Quando planejamos nossas viagens para San Francisco, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.