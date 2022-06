Índice de preços Ceagesp recua 6,7% em maio ante abril

06/06/2022 | 16:42



O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de maio com queda de 6,68% ante abril. "O destaque do período ficou com o setor de legumes, que apresentou queda de 15,17%. É importante destacar que produtos como a cenoura e os tomates, outrora os mais prejudicados pelos fatores climáticos e apontados como os principais 'vilões inflacionários', apresentaram reduções de preço", disse a Ceagesp em nota. "Mantendo-se as condições climáticas favoráveis e, consequentemente, a entrada em volume adequado dos produtos sazonais, acredita-se que o índice de preços Ceagesp continue seguindo dentro de uma trajetória de queda no próximo mês."

Dos 33 itens cotados no setor de legumes, 60% apresentaram queda de preços, entre eles, cenoura (-40,14%), tomate Carmem (-39,03%) e vagem macarrão (-26,91%). O setor de frutas recuou 3,13%. Dos 38 itens cotados, 65,79% apontaram preços, caso da uva benitaka (-15,50%) e do mamão Havaí (-14,37%), entre outros. O setor de verduras mostrou queda nos preços de 14,10%, como salsa (-39,89%), espinafre (-36,48%), e alface americana (-23,96%).

O setor de diversos, por outro lado, apresentou alta nos preços de 4,44%. Dos 11 itens cotados nesta cesta de produtos, 54,54% tiveram elevação nos valores médios. As principais altas ocorreram na cebola (20,17%) e na batata lavada (11,51%). O setor de pescados apresentou uma queda nos preços de 7,14%. A principal foi da sardinha congelada (-46,67%).