Giulia, filha de 21 anos de idade de Leandro Lima, o Levi de Pantanal, chama a atenção da web

06/06/2022 | 16:11



No último domingo, dia 5, o ator Leandro Lima, que está fazendo o Levi em Pantanal, surpreendeu o público ao falar de sua filha mais velha, Giulia, de 21 anos de idade. O ator, de 40 anos, recebeu um vídeo da moça dizendo:

- Te admiro, sempre admirei, também nessa fase de grandes realizações profissionais. Sei o quanto desejou e o quanto você ama a arte desde o princípio.

Leandro então explicou que foi pai cedo, com apenas 18 anos de idade. Ainda comentando sobre sua filha mais velha, o ator diz tê-la criado para ser uma mulher independente:

Desde muito nova, já falava pra ela: Seus corpos, suas regras. Não é não. Ela é uma menina muito independente.

Com perfil no Instagram com mais de 25 mil seguidores, Giulia é modelo, mas se aventura por outras áreas, como a música. Nas redes, ela posta diversos momentos durante seu trabalho, além de falar das suas raízes nordestinas, tendo até um destaque nos stories chamado Cariri.

A família aumentou

Leandro teve recentemente outro filho, o pequeno Toni, nascido na última sexta-feira, dia 3. O ator de Pantanal contou sobre o nascimento de seu segundo filho e comentou que foi inusitado, já que o parto aconteceu no carro a caminho da maternidade. O mais novo papai postou a notícia em sua rede social.