Da Redação

Do 33Giga



06/06/2022 | 15:55



Comprar um carro e mantê-lo são duas coisas bem diferentes. Isso precisa ser levado em conta na hora de escolher o seu próximo modelo. Por conta disso, o site O Melhor Trato criou um relatório sobre o assunto e compartilhou com o 33Giga.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira, abaixo, o estudo Quais são os carros mais baratos para se manter no Brasil? completo. Todas as imagens e informações são de O Melhor Trato.

—

Para comprar um veículo, seja novo ou usado, a pessoa precisa de uma soma de dinheiro a ser gasta numa única vez. É claro que, para a maioria das pessoas, trata-se de um valor importante e que impacta cada vez mais levando em conta que, de acordo com a lista dos cinco carros mais baratos do Brasil segundo os sites das montadoras, atualmente não existem unidades zero quilômetros com preços abaixo de R$ 60 mil.

Os carros mais baratos do Brasil

Ainda assim, com anos de poupança, contratando um crédito ou ainda ganhando o dinheiro por outros motivos (por exemplo, uma herança) a pessoa pode estar em condições de adquirir o modelo desejado.

No entanto, logo depois de ter comprado o carro, começa uma outra história. É que os gastos não acabaram – pelo contrário, só estão começando.

Quem é dono de um veículo tem que considerar:

combustível,

custos de manutenção,

impostos,

seguro de carro

E, lamentavelmente, com uma inflação que continua a crescer, pode-se acabar percebendo que não se está em condições de manter o carro comprado. E é nesse momento que entra a questão Quais são os carros mais baratos para se manter no Brasil?.

A regra é simples: não compre apenas o carro que pode pagar hoje – mas aquele que possa manter amanhã. É claro que, na hora de escolher, você irá atender muitos critérios válidos como o espaço do modelo, a sua tecnologia, o desempenho e conforto, etc., mas não esqueça dos custos.

Para isso, não tem outro jeito:

é preciso investigar e se manter informado sobre o consumo de combustível,

fazer simulação do seguro de carro,

e conhecer os valores de reposição das peças, entre outras.

Quais são os carros mais baratos de manter por categoria?

Nessa comparação foram analisados fatores como:

valor de compra,

custo do seguro,

combustível (gasolina e diesel),

e custo de manutenção ou revisões de acordo com o estabelecido pelas fábricas para os 15.000 km ou no primeiro ano.

No caso dos hatches compactos, o carro de manutenção mais econômica é o Chevrolet Onix 1.0 MT. O seu principal ponto favorável é o consumo, com 14,74 km/l. Em outros aspectos, como nos custos de revisão, ficou por trás do Hyundai HB20, por exemplo. Já no caso do seguro, os custos mais baratos são para o Fiat Mobi.

Desse jeito, o Onix é seguido pelo Fiat Argo em segundo lugar, o Hyundai HB20 (3°), o Fiat Mobi (4°) e o VW Gol 1.0 no final. A verdade é que a diferença entre uns e outros não é drástica.

Hatches compactos mais baratos de se manter

Passando para os SUVs compactos – no caso, todos automáticos –, o modelo mais barato de se manter é o VW T-Cross 200 TSI. O fator determinante para colocá-lo no primeiro posto foi o valor de revisão pois diretamente têm custo zero. De fato, as três primeiras revisões são de graça.

O segundo lugar no ranking é para a Chevrolet Tracker Turbo, seguida do Honda HR-V LX (3°), a Jeep Renegade Sport (4°) e a Hyundai Creta Action (5°).

SUVs médios mais baratos de manter

Extra: Picapes Mais Baratas de Se Manter