Flamengo busca refúgio em Atibaia para ter paz e tentar resgatar as vitórias

06/06/2022 | 15:25



O Flamengo 'fugirá' de possível pressão de sua torcida no Rio nos próximos dias. Até o fim de semana, a preparação para os dois próximos jogos no Brasileirão será em Atibaia, no interior de São Paulo. No refúgio, o técnico Paulo Sousa será obrigado a resgatar o caminho das vitórias para amenizar a crise e também para salvar seu emprego. Recuperar o moral com o elenco e tarefa adicional.

O português sofre enorme processo de fritura no clube, é ofendido pelos torcedores a cada jogo - foi bastante criticado após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Maracanã - e viu suas declarações pós-jogo serem mal digeridas no clube.

A sinceridade do português em avaliar os jogos parece estar jogando contra. Ele reclamou muito dos erros individuais diante do time cearense e o fato de não tomar partido, atirando a culpa no elenco, não caiu nada bem. A diretoria resolveu dar novo voto de confiança, mas já sofre cobranças pela mudança.

O Flamengo trabalha em Atibaia nesta terça-feira. O elenco fez reabilitação ainda no Rio após a derrota. O próximo compromisso é diante do não menos questionado Red Bull Bragantino, quarta-feira, no Nabi Abi Chedid. Após a partida, o grupo seguirá em Atibaia até viajar para Porto Alegre, onde sábado encara o Internacional, no Beira-Rio.

Paulo Sousa terá problemas para escalar o time em Bragança Paulista. Os zagueiros Pablo e David Luiz terão de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, assim como o atacante Bruno Henrique. Arrascaeta, com a seleção uruguaia, é outra baixa.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Gabriel Jesus, batedor oficial de pênaltis. Contra o Fortaleza, com 1 a 1, Pedro desperdiçou uma cobrança. O técnico admitiu nos vestiários que não havia um nome definido para a situação.