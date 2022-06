Anitta mostra foto de pai hospitalizado após cirurgia e agradece carinho dos fãs: Noite de muita reza

06/06/2022 | 15:10



Apesar do glamour internacional e das conquistas na carreira, Anitta também passa por maus bocados. Logo depois de celebrar a inauguração de sua primeira estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos, a intérprete de Girl From Rio levou um susto com a internação do pai, Mauro Machado. Nesta segunda-feira, dia 6, ela publicou uma foto do Painitto, como é carinhosamente chamado pelos fãs, e explicou que ele passou por uma cirurgia delicada.

Noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem, escreveu na legenda.

Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos, completou.