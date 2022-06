As linguagens de programação que possibilitam os melhores salários do mercado

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/06/2022 | 14:55



Com a revolução digital causada pela pandemia de covid-19, a busca por profissionais de tecnologia cresceu, colocando-os como protagonistas do “novo normal”. De forma geral, as indústrias precisam de desenvolvedores para trabalhos que vão desde o gerenciamento de informações até desenvolvimento de aplicações para dispositivos. Toda essa variedade significa que há grandes diferenças de remuneração e disponibilidade para atuar com diversas linguagens de programação.

Com a alta das profissões na área, a Revelo, startup de tecnologia com plataforma de recrutamento de profissionais de tecnologia, realizou um levantamento sobre as linguagens de programação mais requisitadas e os cargos mais bem remunerados, para ajudar quem está pensando em ingressar na área ou mudar de carreira.

Dados da plataforma, que conta com mais de 1.500 empresas ativas e cerca de 570 mil candidatos, mostraram que profissionais que atuam com XCODE têm o maior potencial de ganhos, com empregos médios pagando cerca de R$ 8.900 e remuneração de mais de R$ 105 mil por ano. A linguagem de programação foi desenvolvida nos anos 1980 e ganhou popularidade com a NeXT para o sistema operacional NeXTSTEP, em que foram criados o OS X e iOS. Outras duas linguagens que permitem uma maior remuneração são a Delphi, com média de R$ 8.500, e a Scala com R$ 8.300.

Nos últimos três anos, as linguagens mais requisitadas pelas empresas são JavaScript, Java e HTML. Entre 2019 e 2021, a busca por JavaScript mais que triplicou, se tornando uma das mais promissoras do mercado. O profissional que possui esta experiência, é capaz de desenvolver páginas dinâmicas e interativas, além de criar funcionalidades diversas na web e nas nuvens.

Já nos currículos cadastrados, entre as linguagens mais comuns dominadas pelos candidatos estão HTML, JavaScript e CSS. O levantamento ainda mostra a variação de remuneração de acordo com as áreas e níveis de senioridade. O profissional que atua no cargo de desenvolvedor, por exemplo, recebe cerca de R$ 7.800, enquanto quem atua com Business Intelligence ganha, em média, R$ 7.400. Já na área de Tecnologia de Informação, o salário é de cerca de R$ 7.100. Em relação ao tempo de experiência, profissionais de nível sênior, com mais de seis anos, recebem mais de R$ 9.600, enquanto o pleno, que atua na área entre três e seis anos, fatura R$ 6.800, e o júnior, R$ 4.700.