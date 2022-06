Twitter diz que coopera com Musk para fechar negócio nos termos já anunciados

06/06/2022 | 14:13



Um porta-voz do Twitter afirmou nesta segunda-feira que a companhia "continuará a compartilhar de modo cooperativo informações com o sr. Musk, a fim de consumar a transação de acordo com os termos do acordo de compra". Mais cedo, o empresário Elon Musk enviou carta à empresa questionando-a sobre o número de contas de spam na rede social e acusando-a de não enviar as informações necessárias para o negócio, o que ele diz que poderia levá-lo a desistir da transação.

O porta-voz da empresa diz que o Twitter "pretende fechar a transação e fazer valer o acordo no preço e nos termos combinados".