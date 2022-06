6 mitos e verdades sobre empréstimo online

Da Redação, com assessoria

06/06/2022



O empréstimo pessoal é uma alternativa para pessoas que precisam quitar dívidas, realizar sonhos, abrir o próprio negócio ou até mesmo resolver uma emergência na família. Contudo, esse assunto é rodeado de mitos, ainda mais quando o assunto é a modalidade de empréstimo online. Com o avanço da tecnologia, as instituições financeiras passaram a oferecer uma contratação de crédito mais simplificada e acessível, por meio de aplicativos e sites. Se por um lado isso trouxe agilidade e facilidade, por outro pode causar insegurança no consumidor.

Apesar de muitos usuários já solicitarem empréstimos online, as dúvidas em torno desse tipo de serviço podem fazer quem precisa de dinheiro perder boas oportunidades. Para ajudar a desmistificar o assunto, Thaíne Clemente, executiva de estratégias e operações da Simplic, fintech de crédito pessoal, elenca seis mitos e verdades sobre a modalidade. Confira!

1. É possível se proteger de fraudes

Verdade. Para isso, a dica é usar sites confiáveis na hora de simular o empréstimo online e ficar atento a alguns detalhes que podem ser sinal de falta de segurança em páginas na internet. Por exemplo, no início do endereço eletrônico, as letras utilizadas têm que ser “https” e não apenas “http” – a letra “s” indica justamente a presença de protocolos adicionais de segurança. Também é válido conferir a existência do símbolo de um cadeado junto à URL. Se ele estiver fechado, o site é de confiança e tem seus dados criptografados.

2. Empréstimo pessoal depende de uma análise de crédito

Verdade. Normalmente, todas as operações financeiras passam por uma análise de crédito prévia. É comum, antes de liberar o empréstimo, que a instituição consulte os órgãos de proteção ao crédito para confirmar os dados referentes à pessoa interessada e assim ter mais segurança na hora de liberar os valores.

3. Negativados podem conseguir empréstimo online

Verdade. Alguns bancos e correspondentes bancários, como a Simplic, conseguem fazer uma análise mais apurada do histórico e da condição financeira de quem solicita o empréstimo. Não é porque a pessoa está negativada, que não tem condições de arcar com uma parcela. Essa pesquisa mais apurada faz com que o crédito fique mais acessível, inclusive para negativados.

4. Tem que fazer um depósito adiantado antes de receber o empréstimo

Mito. As empresas que prestam um serviço seguro e confiável não utilizam esse recurso e não fazem esse tipo de solicitação ao cliente. Se a companhia está pressionando muito e exigindo rapidez no fechamento do contrato, pode inclusive ser um sinal de golpe. Contratos de empréstimos têm de ser muito analisados e decididos com calma. O consumidor tem direito de receber o documento para avaliar as condições antes de tomar uma decisão e não precisa fazer nenhum depósito prévio para ter acesso ao crédito, caso decida contratá-lo.

5. Empréstimo online demora mais para ser aprovado

Mito. Como todo o procedimento é feito online, sem a necessidade de comparecer presencialmente em uma unidade de atendimento, é até mais comum que tudo ocorra mais rápido, desde o cadastro e a análise de crédito, até a aprovação e a liberação em conta do valor solicitado.

6. A taxa de juros do contrato aumenta ao longo dos meses

Mito. Assim como a parcela descontada todo mês é fixa, as taxas de juros do empréstimo online também são. Os juros estão disponíveis na própria simulação e terão a mesma taxa aplicada no momento do fechamento do contrato e durante todo o prazo de pagamento. Desse modo, o cliente fica tranquilo, sabendo quanto vai pagar todo mês.