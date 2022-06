Lúcio Mauro Filho participa de casamento de uma percussionista de sua banda

06/06/2022 | 13:10



Lúcio Mauro Filho que faz parte da banda do Caldeirão e dividiu com seus fãs e seguidores das redes sociais que durante o último domingo, dia 5, ele participou do casamento de Silvanny Rodriguez, a Sivuca, que é percussionista de sua banda no programa.

A cerimônia entre Sivuca e sua amada aconteceu em São Paulo e a celebração contou com a presença de muitos parentes do casal, claro, amigos e alguns famosos, como Lúcio Mauro Filho que foi acompanhado de sua esposa.

O ator fez questão de postar nas redes sociais o momento tão feliz do casal e mostrou até as duas dando um beijinho. Na legenda da publicação, Lúcio Mauro Filho escreveu:

Casamento da minha filhota Sivuquinha com sua amada Ana, numa linda manhã de sol. Uma explosão de afeto e não poderia ser de outro jeito.Viva o amor! Orgulho máximo dessa união. A vida é linda.