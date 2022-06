Carlinhos Maia fala sobre o roubou em sua casa: - O que mais dói é ter que ler tantas vezes que é marketing

06/06/2022 | 12:10



Como você já leu, o apartamento de luxo do influenciador digital Carlinhos Maia foi assaltado na última semana enquanto não havia ninguém na residência. Ele estava em Aracaju, capital de Sergipe, para uma cirurgia de lipoaspiração e seu marido estava viajando a trabalho no México.

Segundo informações da polícia alagoana dadas ao programa Fantástico, o casal responsável pelo assalto teria recebido uma encomenda especifica do relógio com valor de um milhão de reais e do colar de um milhão e 500 mil reais, os bandidos não ficaram mais de três horas dentro do apartamento e deixaram outros seis relógios de alto valor para trás. Nas imagens exclusivas mostradas durante a reportagem vemos que os assaltantes estavam completamente cobertos e, de acordo com as investigações, eles se aproveitaram da falta de arames farpados em um dos muros para invadir o condomínio residencial.

Tudo parece ter sido milimetricamente planejado e a polícia enfrenta um enorme quebra-cabeças com muitas das peças faltando. A câmera do corredor que dá acesso ao apartamento de Carlinhos estava desconectada há pelo menos 15 dias, o tempo exato para que as imagens sejam excluídas dos arquivos, o que torna ainda mais difícil a identificação dos ladrões e leva as suspeitas para os funcionários do prédio que podem ser cúmplices.

Outra informação levanta é de que o alarme de presença teria soado, e o Delegado da Polícia de Alagoas, Lucimério Campos declarou:

- O porteiro disse que - como outros casos de acionamento por animais ou até pela sensibilidade mesmo do dispositivo -, ele achou que era mais uma dessas situações e não se preocupou em olhar. Nós temos tido o cuidado de saber se isso é só uma falha humana e ou se é um envolvimento de pessoas ali que trabalhavam no edifício, pessoas ligadas ao Carlinhos Maia.

O condomínio onde o influenciador mora, fica localizado ao lado de um hotel, e a polícia também suspeita que os ladrões tenham vindo de lá, mas as imagens ainda estariam sendo checadas. Carlinhos continua desejando que essas pessoas sejam pegas e presas, em conversa com o repórter Maurício Ferraz o influenciador declarou:

- Me arrepender de me expor tanto? Eu acho que não, porque foi essa exposição que me fez chegar aonde eu cheguei. Eu acho que fica a mensagem de se expor um pouco menos, sabe? O que mais dói é você ter que ler tantas e tantas vezes que isso é marketing. Uma coisa que eu também ouvi bastante: porque ele é um rico está tendo essa repercussão nacional. Então quer dizer que o meu crime não pode ser investigado? Tenho direito - como cidadão que paga impostos - de ter um meu crime investigado também. O que eu mais estou pedindo dentro do meu coração é que que sejam pegos, que sejam presos, que não façam outras vítimas ainda e que não invadam mais os sonhos da casa da gente.

Essa história ainda vai dar pano para manga, hein?!