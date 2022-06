Raul Gazolla desabafa sobre os assassinos de Daniella Perez: - Se morrerem, vou ficar feliz, não vou ficar triste

06/06/2022 | 12:11



O ator Raul Gazolla, de 66 anos de idade, contou em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, de Rogério Vilela, sobre sua busca de ajuda atrás de forças após o assassinato de sua esposa, Daniella Perez, em 1992, ocorrido durante as gravações da novela De corpo e alma, em que Perez e Pádua, o assassino, trabalhavam.

- Fui a muitas pessoas espiritualmente mais evoluídas do que eu, e chegava com uma única dúvida: Por que não posso matar? Eles tinham um texto bom para me dizer, não me lembro qual é, mas na época eu acreditava. Hoje eu entendo: porque, quando você tira a vida de uma pessoa, mesmo que essa pessoa mereça, você ultrapassa uma barreira energética, invisível, que só você sabe que ultrapassou e não tem volta.

O ator comentou também sobre o que sente em relação aos assassinos, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, que eram um casal na época da tragédia.

- Descobri que a minha vingança é deixar eles viverem aqui essa vida, sabendo o que eles fizeram. Ele não pode mais atuar. Quer dizer, até pode, mas... É melhor ele ser pastor na igreja em que ele foi ser membro e ser aceito pelas pessoas daquela igreja. Eu não tenho o menor interesse em matar eles dois, nenhum. Quero que eles vivam a vida deles da pior maneira possível. Se morrerem, vou ficar feliz, não vou ficar triste.

Gazolla desabafou sobre a reação do ex-casal após o assassinato e expressa sua opinião a respeito deles.

- Mentira, (Guilherme) nunca se arrependeu. Nunca se arrependeram. Não acho, tenho certeza. Ele sempre levantou o nariz e falou assim: aconteceu o que tinha que acontecer. E ela (Paula) se diz vítima, se diz inocente, quer tapar o sol com a peneira. O psicopata não tem sentimento. A diferença entre o psicopata e o esquizofrênico é que o psicopata não tem o menor pudor. Ele não sente nada. Eles são psicopatas, os dois. Ele é um psicopata perigoso, ela é fria, calculista.