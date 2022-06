Após comentar polêmica dos sertanejos no Fantástico, Anitta se pronuncia nas redes sociais: Não falei nada demais

06/06/2022 | 12:11



Mais um capítulo polêmico envolvendo os cachês exuberantes cobrados por Gusttavo Lima e outros sertanejos em shows organizados por prefeituras. No último domingo, dia 5, Anitta participou de uma entrevista no Fantástico para falar sobre a inauguração de sua estátua no museu Madame Tussauds, mas, durante a conversa, a cantora acabou sendo questionada sobre o assunto da vez e revelou que já foi chamada para fazer apresentações com cachês superfaturados, pagos com dinheiro público.

A polêmica rendeu na web e a cantora sentiu a necessidade de ir até as redes sociais explicar sua posição. Anitta disse que não é a favor de uma CPI dos sertanejos, ou seja, uma investigação para averigar melhor o caso. Mas afirma que é sim contra a corrupção no país.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora declarou:

- Eu não quero criar polêmica com esse assunto. Eu não tenho nada contra os sertanejos, não acho que tem que ser criado CPI contra sertanejo, acho que tem que ter contra corrupção em geral, no nosso país. [...] Vi que estão falando muito sobre um trecho em que eu digo que já me ofereceram, claro que eu, você, todos nós já tivemos pessoas oferendo propostas que não são éticas. E vai da escolha de cada um concordar ou não. Ah, por que você não denunciou?, porque as coisas não são assim, pra denunciar tem que ter prova, culhão.

E continua:

- Tenho amigos no sertanejo, já cantei, respeito a história do ritmo. Não tô com cabeça nesse momento pra jogar m***a no ventilador. Não tem nada demais, não falei nada.

Eita!