Tiago Leifert revela que se tornou uma pessoa menos ansiosa depois do diagnóstico da filha

06/06/2022 | 12:10



Como você acompanhou, Tiago Leifert anunciou ao lado de sua esposa, Daiana Garbin, que a filha do casal, Lua, está com um câncer nos olhos. Recentemente, o apresentador deu uma entrevista para o podcast Cara a Tapa e falou sobre os desafios e aprendizados que estão tendo por passar por este momento com a filha.

O ex-apresentador do Big Brother Brasil revelou que deu uma melhorada em sua vida e tenta encarar tudo com uma forma muito mais otimista, e que o processo pelo qual a garotinha passa fez com que ele se tornasse menos ansioso.

- Pessoalmente, o que [tudo isso] me ensinou foi [sobre] ansiedade. Era uma pessoa muito mais ansiosa e o câncer é uma master class em calma. Porque você não enxerga nada além de um mês. E os médicos falam isso para você, dia a dia, exame a exame.

E assim como qualquer pai, Tiago Leifert afirmou durante a entrevista ao podcast que chegou a se questionar em um primeiro momento o motivo daquilo acontecer com a filha dele. Mas logo depois chegou ao entendimento de que é algo completamente aleatório e que poderia ser com qualquer pessoa. O marido de Diana Garbin contou que tem uma grande fé na cura de Lua e que é extremamente grato por ter descoberto a doença da filha a tempo de conseguir tratá-la.

- Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de vamos para o pau do que ficar por que aconteceu isso comigo?.

Mas apesar de tudo e de todo o otimismo, não deve estar sendo fácil, não é mesmo!?