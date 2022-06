Charge - 06 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



06/06/2022 | 11:32



O caso da contratação da Ecco Centro de Endoscopia para prestação de serviços na área da saúde em São Caetano por 12 meses, pelo valor de R$ 3,6 milhões, virou alvo de representação na Promotoria de Justiça do MP (Ministério Público) do município. O requerimento apresentado pelo OSB (Observatório Social do Brasil) de São Caetano pede que seja instaurado inquérito para investigar a realização da concorrência, cuja empresa vencedora tem como um dos sócios Álvaro Moura Seraphim, filho do vice-prefeito da cidade, Carlos Humberto Seraphim (PL).