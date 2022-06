Signo e muitas fotos: veja dicas para se dar bem em apps de namoro

Sérgio Vinícius

Para aumentar as chances em apps e sites de namoro, o Bumble, aplicativo de relacionamento e rede social em que a mulher dá o primeiro passo, realizou uma pesquisa no Brasil sobre interesses e preferências de quem usa o aplicativo. A plataforma descobriu dados interessantes para dar um upgrade no perfil, além de dicas para começar a conversa depois da conexão.

Adicionar um selo ao seu perfil do Bumble aumenta sua chance de se conectar com alguém com intenções e valores semelhantes. Embora as dicas sejam voltadas à empresa que fez a pesquisa, elas podem ser aplicadas a outras plataformas, como Tinder e happn.

Com base naqueles que adotaram tais selos no Brasil, alguns dos tópicos que mais se destacaram foram “Beber” (12,01%), Zodíaco (11,79%), Exercício (11,59%), Altura (11,53%) e Pets (11.40%). Já o grupo de interesse mais usado é o Sair (16,7%). Além disso, 86% dos brasileiros usam o selo de signo, que aumenta as chances de conexão em 75%.

Inclusive, para ter um perfil mais atrativo, descobriram que ter mais de 3 fotos aumenta as chances de conexão em 62% e uma bio se descrevendo traz 58% de aumento.

O Bumble oferece um recurso de verificação de fotos que é alimentado por inteligência artificial (IA) e uma equipe de moderadores humanos para verificar se os usuários realmente são quem dizem ser. Brasileiros que têm o selo de verificação de foto em seus perfis do Bumble experimentam um aumento de quase 38% nas conexões.

Além dos dados locais, é interessante olhar para alguns dos números globais. As mulheres realmente abraçaram o primeiro passo com mais de meio bilhão de bate-papos iniciados no Bumble somente em 2021.

Isso mostra uma mudança significativa de paradigma na maneira como as pessoas abordam o namoro. De fato, quase metade (46%) das mulheres americanas, em uma pesquisa recente do Bumble, disseram que estão mais confiantes em dar o primeiro passo.

Dicas para arrasar no Bumble

Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas ignoram o fato de que a primeira foto serve como uma espécie de capa para o perfil. O Bumble recomenda que as pessoas evitem o uso de óculos de sol e filtros.

Os pretendentes querem ver seu rosto inteiro e seu sorriso! Essa é a composição ideal para causar uma primeira impressão positiva. Certifique-se de que é apenas você nesta primeira foto.

Segundo os dados do Bumble, é preciso estar online e com disposição para conhecer pessoas novas na hora certa. Logo, o horário mais popular para estar no Bumble, que é o período em que você pode conseguir mais conexões e inícios de conversas, é entre 19h e 22h.

Especialmente durante a semana, quando as pessoas se preparam para relaxar da agitação do trabalho e desfrutar de atividades de lazer antes de dormir.

Sempre priorize cultivar e manter um bom espaço mental para si mesmo durante o namoro. Você sempre pode clicar em Snooze no Bumble se precisar desconectar e voltar quando se sentir revigorado e animado para conhecer novas pessoas novamente.