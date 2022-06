Movimento de 'tokenização' da economia é a principal tendência, diz Campos Neto

06/06/2022 | 10:09



O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 6, que o movimento de "tokenização" da economia é a principal tendência à frente, mais do que próprio debate em torno de criptoativos e CBDC (Moeda Digital do Banco Central, na sigla em inglês).

"O que está no centro do debate? Acho que não é sobre cripto ou CBDC, é sobre esse movimento de 'tokenização', que você pode colocar valor e pode negociar coisas na forma de 'tokens", disse ele, no evento Valor's Crypto Summit Rio 2022, promovido pela Valor Capital Group na manhã desta segunda-feira.

Segundo Campos Neto, a tendência é de movimento rumo a uma economia tokenizada, diante de um avanço tecnológico que "chegou para ficar".

O presidente do BC reiterou ainda que a tecnologia é uma maneira de tornar a intermediação financeira "mais barata e inclusiva."

Mais cedo, durante a abertura do seu painel, Campos Neto disse que estava feliz em abordar o tema de criptoativos.

"Estou feliz de não estar falando sobre inflação hoje", disse o presidente do BC.