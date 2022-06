Luísa Mell posta cliques de maiô pela primeira vez após violência médica: Aprendendo a gostar de quem sou agora

06/06/2022 | 10:11



Na noite do último domingo, dia 5, Luísa Mell surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais cliques vestindo maiô pela primeira vez após o episódio de violência médica. Caso você não lembre, em 2021, a famosa foi submetida a uma lipoaspiração nas axilas sem o seu consentimento e com a permissão de seu ex-marido, Gilberto Zaborowky - de quem se separou no mesmo ano.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora surgiu na beira da piscina usando um traje de banho verde listrado bem decotado. No canto da primeira foto da sequência de cliques, ela citou uma frase de Rita Lee:

Adoro cicatrizes, tattoos da vida. Me fazem lembrar que fui mais forte do que aquilo que me feriu.

Na legenda da publicação, a ativista contou que o ocorrido deixou sequelas psicológicas, a impedindo de aceitar e exibir seu corpo por conta das cicatrizes deixadas pelo médico.

Fiquei quase um ano sem ir à praia, piscina? fugindo daquele que sempre amei, o sol. Vítima de violência médica (falarei em outro post esta semana), chorava toda vez que via meu corpo no espelho. Vivi o último ano, tentando mil tratamentos para melhorar as cicatrizes que aquele médico deixou em várias partes do meu corpo. Dias de sol me causavam uma tristeza, uma vontade de morrer? mas finalmente me libertei. Aceitei. Não o crime que foi feito, este lutarei para que o criminoso seja punido, para que nenhuma outra mulher passe por isso. Mas esta frase da minha grande rainha Rita Lee me despertou. Mais uma vez minha musa me ajudou.

E, finalizou revelando que está ganhando forças para voltar a se gostar.

Meu corpo não vai mais voltar a ser como era. Nem eu. Estou aprendendo a gostar de quem sou agora? Passei este final de semana no RJ. Fui a praia, piscina, e voltei a viver! Nem eu sabia o quanto eu estava precisando disto? Eu não podia ter tido uma experiência mais linda do que foi! Voltei inundada de amor e força para prosseguir na luta!