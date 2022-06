Após polêmica, prefeita de Teolândia se manifesta sobre cancelamento do show de Gusttavo Lima

06/06/2022 | 10:10



Gusttavo Lima se envolveu em polêmica após ser revelado que ele receberia um cachê exorbitante para realizar um show em uma pequena cidade no estado da Bahia. O caso chegou até a Justiça, que cancelou a tradicional Festa da Banana - que aconteceria em Teolândia.

Nas redes sociais, a prefeita da cidade, Rosa Baitinga, disse ter lutado muito para que o evento acontecesse, e pareceu surpresa com a deicsão do STF de manter o cancelamento - mesmo após ela ter conseguido autorização na Justiça para realizar a festa.

O comunicado dizia:

A Prefeita do Município de Teolândia, vem a públicoinformar que após a decisão judicial do Juízo da Comarca deWenceslau Guimarães suspendendo a festa, não poupou esforços ,conseguindo em tempo recorde, uma decisão junto ao Tribunal deJustiça do Estado da Bahia que que permitia a realização da XVI FESTA DA BANANA , conforme noticiado na imprensa e redes sociais.Entretanto, nesta tarde, foi surpreendida com umadecisão do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a decisãooriginária que determina a suspensão da evento.Diante desse cenário, a Prefeita ressalta que lutou comtodas as suas forças para a realização da festa utilizando-se dosinstrumentos legais, entretanto como é recorrente , a administraçãosempre respeitou as decisões judiciais, esclarecendo ainda , queeventual descumprimento , por certo trará prejuízos, econômicos efinanceiros, em razão da previsão de pagamento de multasestabelecidas na decisãoDessa forma, em respeito ao Poder Judiciário , não restaoutra alternativa, senão acatar a decisão judicial e suspender oevento, agradecendo a compreensão do povo de Teolândia e daspessoas que sempre prestigiaram a nossa Festa da Banana.

A cidade de Teolândia se encontra em estado de emergência desde as chuvas que atingiram o sul da Bahia, em 2021. Apesar disso, a prefeitura contratou Gusttavo para realizar um show na cidade com um cachê de 700 mil reais - segundo informações do G1.