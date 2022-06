Saldo líquido de emprego formal via Caged é positivo em 196.966 vagas em abril

06/06/2022 | 10:04



O mercado de trabalho formal registrou a criação de 196.966 vagas com carteiras assinadas em abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O resultado veio acima da mediana da pesquisa do Projeções Broadcast, de 170.328 mil novos postos de trabalho. As estimativas iam de abertura de 81.909 a 276.000.

Em abril de 2021, houve abertura de 89.538 vagas com carteira assinada.

O resultado de abril de 2022 decorreu de 1.854.557 de admissões e de 1.657.591 demissões.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 770.593 vagas.