Ford F-100 Eluminator: conheça a picape retrô e elétrica

06/06/2022 | 09:55



A Ford Performance Parts, fornecedora de peças e acessórios para personalização de veículos nos Estados Unidos, entrou na era da eletrificação. Lançou seu primeiro motor elétrico de “prateleira”, o Eluminator, no final do ano passado e viu o primeiro lote se esgotar rapidamente.

Agora, os interessados em adquirir o novo propulsor – que pode ser usado na eletrificação de carros antigos, picapes, SUVs e custa US$ 3.900 no varejo – agora terão de entrar na fila de espera.

Para mostrar a versatilidade do motor Eluminator, que tem potência de 285 cv e torque de 44 kgfm, a marca criou uma picape-conceito, a Ford F-100 Eluminator.

O modelo, baseado em uma F-100 1978, é equipado com tração integral e dois motores elétricos, somando 486 cv e torque de 88 kgfm – mesmos números do Mach-E GT Performance Edition 2021, que usa motorização similar.

Externamente, a Ford F-100 Eluminator exibe rodas de alumínio de 19 polegadas, pneus de alta performance 275/45R19 e pintura exclusiva na cor cinza com detalhes cobreados.

O interior combina peças de época, como vidros de acionamento manual, e elementos modernos do Mach-E, incluindo a gigantesca tela multimídia. O capô da Ford F-100 Eluminator, no lugar do motor, traz um espaçoso porta-malas.

O plano da Ford Performance é ampliar o portfólio de peças e acessórios para personalização de veículos elétricos, incluindo sistemas de bateria, controladores e inversores de tração, com soluções completas para o segmento.

A customização de veículos é um mercado que movimenta cerca de US$50 bilhões por ano globalmente.

“O fato é que o desempenho dos carros elétricos é divertido e conforme a indústria avançar na eletrificação, o automobilismo e o mercado pós-vendas também vão”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance.