Por definição, nepotismo é o ato criminoso de favorecer parentes e pessoas próximas para a ocupação de cargos da administração pública. O termo deriva do latim nepos (sobrinho) ou nepotis (neto), mas nada impede que possa ser usado em referência a outros familiares, como filhos, primos, mulheres, irmãos etc. Na prática, é crime que lesa o patrimônio público, visto que fere a impessoalidade, já que no preenchimento de cargos públicos ou contratação de empresas prestadoras de serviços espera-se dos gestores que se pautem por princípios como legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não pelo grau de parentesco ou amizade.

Nepotismo é uma das causas apontadas pelo OSB (Observatório Social do Brasil) para solicitar que o MP (Ministério Público) investigue o contrato que foi firmado entre a FUABC (Fundação do ABC) e a Ecco Centro de Endoscopia para a prestação de serviços na área de diagnósticos de saúde por R$ 3,6 milhões.

A empresa tem como um dos sócios Álvaro Moura Seraphim, filho do viceprefeito de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim. A Ecco iria atuar justamente em equipamentos de saúde da cidade em que o pai ocupa o segundo cargo na hierarquia do Poder Executivo.

Não bastasse isso, ainda resta uma dúvida sobre a execução do processo licitatório, uma vez que a empresa do filho do vice-prefeito não fez a melhor oferta. Entretanto, a FGC Serviços Médicos, cuja proposta era R$ 1,1 milhão mais barata, acabou desclassificada. E isso o OSB também pede que o MP averigue.

São duas questões graves, que foram levantadas em reportagem deste Diário em 26 de maio e que fizeram com que a FUABC suspendesse o acordo e instalasse processo interno para averiguação.

A FUABC é uma entidade símbolo da região e que opera em uma área extremamente sensível, que é a saúde. Cabe ao presidente em exercício da instituição, Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, em nome da transparência, apresentar toda a documentação sobre esse caso.