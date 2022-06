Pontos turísticos de Bariloche estrelam o filme 4 Amigas Numa Fria

Redação

Em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, a comédia nacional 4 Amigas Numa Fria, dirigida por Roberto Santucci, se passa em cenários e pontos turísticos de Bariloche, na Argentina. Entre neve, confusões, amores e muito frio, as viajantes interpretadas por Fernanda Paes Leme, Micheli Machado, Pri Assum e Maria Flor precisam encarar questões do passado e do presente em uma divertida aventura.

Pontos turísticos de Bariloche

Abaixo, confira alguns dos principais lugares de Bariloche onde o filme foi gravado.

Cerro Catedral

O Cerro Catedral é uma das atrações mais procuradas de Bariloche, principalmente durante o inverno, pois se trata da estação de esqui mais tradicional da cidade, que teve suas obras iniciadas em 1937. Com um pico de mais de 2.100 metros de altura, o local conta com aproximadamente 50 pistas, oferecendo diversão tanto para quem é iniciante, quanto para os mais experientes. Além disso, o ponto turístico possui lojas, restaurantes de comidas típicas da Patagônia, hotéis e escolas de esqui e snowboard.

Centro Cívico

O Centro Cívico de Bariloche foi fundado em 1940 pelo arquiteto Ernesto de Estrada, que desenhou a praça retangular e as construções do entorno com o objetivo de deixar a região parecida com as pequenas cidades dos Alpes Suíços. O argentino conseguiu cumprir sua missão com bastante sucesso! Não à toa, o local foi eleito Monumento Histórico Nacional da Argentina em 1987. Ao redor do terreno também é possível encontrar o Lago Nahuel Huapi, a Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, o Museu da Patagônia Francisco P. Moren, a prefeitura da cidade e muitos outros prédios com visuais marcantes.

Rua Mitre

Com seus quase 2,5 km de extensão, a Calle Mitre liga o Centro Cívico de Bariloche até o Rio Ñireco. A via, que foi a primeira a ser fundada e asfaltada na cidade, é conhecida por ser um dos principais locais para se fazer compras em San Carlos de Bariloche. Lojas de roupas, chocolates, restaurantes, bares, além do famoso centro comercial Galeria do Sol, podem ser encontrados por todo o caminho que percorre a movimentada via, que segue agitada durante o dia e a noite.

Bahia Lopez

A trilha de Bahía López é um passeio indispensável para quem gosta de caminhadas e está de passagem por Bariloche. O caminho, que passa pela mata local, dá aos visitantes uma vista panorâmica incrível do Brazo Tristeza e das montanhas do Cerro Capilla. Ao longo da jornada, os viajantes também podem ter a sorte de ver nos céus e nas árvores aves típicas da região, como o tordo-austral.

Hotel Llao Llao

Projetado pelo arquiteto Alejandro Bustillo, o hotel abriu as portas em 1938 com o objetivo de ampliar o potencial turístico da região. Porém, um ano depois, um incêndio o destruiu completamente. Ele voltou a ser inaugurado em 1940, mas fechou novamente em 1978, permanecendo assim por 15 anos e sendo reinaugurado apenas em 1993. Com seus quartos em estilo campestre, o local é uma das opções de hospedagem mais marcantes da região.

Hotel Tunquelén

Localizado próximo ao Porto Pañuelo, o Hotel Tunquelén é outro ponto de acomodação icônico de Bariloche. Rodeado pela floresta local, tem uma vista incrível para o lago Nahuel Huapi e uma arquitetura clássica no estilo alpino.

