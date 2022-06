Testamos: Echo Dot (3ª Geração) é ideal para primeiro contato com a Alexa

Bianca Bellucci

06/06/2022 | 08:55



O Echo Dot (3ª Geração) é o modelo mais barato da Amazon para se comunicar com a Alexa: custa apenas R$ 229. O preço camarada, o tamanho compacto e a facilidade de uso são atributos que levam esta versão a ser ideal para quem quer ter o primeiro contato com a assistente virtual.

Echo Dot (3ª Geração) na prática

Em primeiro lugar, a instalação é bem simples. Basta conectar o Echo Dot (3ª Geração) na tomada, baixar o aplicativo Amazon Alexa (disponível para Android e iOS) e esperar que os dois aparelhos se conectem. Com a sincronização concluída, já é possível sair dando comandos para o aparelho.

É possível pedir para a Alexa sintonizar uma estação de rádio, acessar os serviços de streaming de música, anotar lembretes, comunicar as notícias do dia, responder gracinhas (como dizer o fim da Caverna do Dragão e imitar o Galvão Bueno) e muito mais. A assistente virtual se mostrou eficiente em todas as interações durante os testes do 33Giga.

O que pode decepcionar, no entanto, é a qualidade do som. Por ser o modelo de entrada, o Echo Dot (3ª Geração) vem com apenas um alto-falante de 1,6”. Apesar de transmitir o áudio sem distorções independentemente do volume, não tem graves reforçados ou uma boa imersão sonora – o que torna a experiência um pouco decepcionante para quem quer usá-lo, principalmente, para consumir música.

Em relação ao design, o Echo Dot (3ª Geração) tem um layout minimalista. O dispositivo conta com quatro botões físicos para controlar volume, acionar a Alexa e desligar o microfone – todos localizados no topo. A entrada para fonte de energia e a saída para o cabo auxiliar de 3,5 mm, por sua vez, estão na parte traseira. O gadget ainda tem uma base emborrachada e um anel de LED, que fica azul toda vez que a assistente é acionada.

Por ser bem compacto (são 4,3 cm de altura e 9,9 cm de largura), ainda é importante ressaltar que o aparelho pode ser acomodado em diferentes lugares, sem grandes dificuldades. Apesar de existir nas versões branco, rosa e cinza, no Brasil só está disponível em preto.

Raio-X

Echo Dot (3ª Geração)

Alto-falante: um de 1,6”

Opções de cores: preto

Dimensões (L x A x P): 9,9 x 4,3 x 9,9 cm

Peso: 300 gramas

O que anima: preço, responde bem aos comandos de voz, design compacto

O que decepciona: qualidade sonora decepciona, poucos recursos tecnológicos quando comparado a outros modelos Echo

Preço: R$ 229

Site oficial: https://amzn.to/3MdwtxN



Vale a pena?

Como dito anteriormente, o Echo Dot (3ª Geração) é um modelo de entrada. Pode servir bem para quem não quer gastar muito e está começando a digitalizar sua casa ou seu escritório. Entretanto, quando comparado a outros gadgets da Amazon, o modelo perde na qualidade sonora e no fornecimento de mais recursos tecnológicos. Entre eles, está a tela interativa da linha Echo Show.