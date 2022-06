Anitta revela que já recebeu proposta para desvio de verba pública: - Sempre falei não

06/06/2022 | 08:10



Abriu o jogo! A cantora Anitta concedeu uma entrevista ao Fantástico e falou sobre as últimas polêmicas envolvendo o seu nome após a fala de Zé Neto em um dos seus shows. O músico criticou a Lei Rouanet, afirmou que seu cachê é pago pelo povo e, sem citar nomes, declarou que não precisa de tatuagem íntima para mostrar que está bem.

Sincera, a artista contou que ligou para o seu irmão assim que viu o vídeo do sertanejo:

Meu irmão é quem cuida para mim das coisas. Eu liguei para o meu irmão e para o meu outro sócio Daniel falei: Gente, eu já usei essa lei, porque eu nem lembro. Ele falou: .Não.

Anitta ainda revelou que já recebeu proposta para desvio de verba pública, mas sempre falou que não:

A gente que é da música sempre soube que isso existia. Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço. Eu falei não. Aí eles falaram, não, se você pegar daqui, aí você declara que recebeu tanto e eu falei não. Meu cachê é esse. Quer assim? Bem. Se não, não. Como a gente começou a nossa empresa do nada, a gente tá sempre contratando auditoria, com medo de fazer algo errado por falta de conhecimento.

Em outro momento da reportagem, a poderosa também comentou sobre a sua tatuagem íntima:

Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo. E aí foi esse lugar e eu tive que fazer. Eu achei que eu tava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa, tá?