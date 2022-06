PMI composto da China avança de 37,2 em abril para 42,2 em maio

06/06/2022 | 07:27



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China avançou de 37,2 em abril para 42,2 em maio, de acordo com pesquisa divulgada pela S&P Global e a Caixin Media. Abaixo da marca de 50, que separa a expansão da contração, o PMI registrou o terceiro mês seguido de contração.

A leitura refletiu ganho de fôlego tanto na atividade industrial quanto em serviços. Divulgado no mesmo levantamento, o PMI de serviços subiu de 36,1 em abril para 41,4.

Para Wang Zhe, economista do Caixin, "em maio, os surtos locais de covid-19 continuaram, e a fabricação e a atividade de serviços melhorou ligeiramente, mas continuou a contrair, com os serviços sendo mais atingidos". As consequências da pandemia na oferta e na demanda transmitidos ao mercado de trabalho se deteriora a um ritmo mais rápido nos setores de manufatura e serviços, avalia.

"Cadeias de suprimentos e prazos de entrega logísticos mais longos ainda precisam melhorar", afirma Wang.

De acordo com o economista, as empresas permaneceram sob grande pressão de custos, e os danos da última onda de surtos domésticos de covid-19 podem superar os de 2020.