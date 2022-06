Café, para despertar e viver mais!

Antonio Carlos do Nascimento



05/06/2022 | 21:40



Embora seja tema bastante controverso, muitos estudos científicos sugerem que o consumo moderado de álcool seja benéfico, especialmente para o sistema cardiovascular. O vinho, especialmente o tinto, poderia alinhar benefícios adicionais, por conter elementos provenientes das uvas, potencialmente capazes de proteger outros setores do organismo.

O café, longe dos temores do alcoolismo, é alvo crescente de investigações quanto aos seus predicados, pois é consumido rotineiramente em quase todo o mundo e, diferentemente das bebidas alcóolicas, possui poucas restrições impostas por aspectos sociais, culturais ou religiosos.

A favor deste símbolo agrícola brasileiro surge mais uma pesquisa sinalizando benesses proporcionadas pelo seu consumo frequente. A revista norte-americana The Annals of Internal Medicine (Arquivos de Medicina Interna), publicou em 1º de junho deste ano, estudo que avaliou “não consumidores” e “consumidores” de café (adoçado com açúcar, adoçado artificialmente e sem açúcar), na associação com mortes por todas as causas e causas específicas.

Entre os anos de 2009 e 2018, foram analisados dados demográficos, de estilo de vida e dietéticos do Biobank do Reino Unido (um grande banco de dados médicos com informações de saúde de pessoas que vivem na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) de 171.716 indivíduos, com média de idade de 55,6 anos.

Durante este período ocorreram 3.177 mortes, com 1.725 causadas por câncer, 628 por doença cardiovascular e o restante por outras causas. Os resultados, embora passíveis de questionamentos, demonstraram que ao comparar com não consumidores, aqueles que bebiam de 1,5 a 3,5 xícaras de café por dia, mesmo com uma colher de chá de açúcar, apresentaram até 30% menos chances de morrer (por qualquer causa).

Curiosamente, os dados foram inconclusivos para seu consumo com adoçantes artificiais, assim como, não foram avaliadas outras bebidas que o utilizem, tais como sua clássica mistura com leite, cappuccino etc.

Importante anotar que as possíveis vantagens não foram verificadas com quantidades diárias menores que uma xícara e meia, sendo sugerido, ainda, que a partir de quatro xícaras e meia, os proveitos diminuam bastante.

Pelo menos por enquanto, neste caso, a sugestão é beber, e melhor, sem tanta moderação!