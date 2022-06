Cidades oferecem ensino bilíngue a alunos surdos

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



06/06/2022 | 00:01



Crianças, jovens e adultos surdos ou com deficiência auditiva lidam diariamente com incontáveis desafios. Realidade que não é diferente na educação. Apesar de tímidas, o Grande ABC conta com políticas públicas específicas para o ensino destes estudantes na rede pública municipal. Em seis cidades – Rio Grande da Serra informou não ter matriculados –, as prefeituras atendem 192 alunos no ensino regular ou em atividades no contraturno escolar.

Santo André, São Bernardo e Diadema contam com unidades de ensino bilíngue, onde estudantes aprendem Libras (Língua Brasileira de Sinais) e português escrito. Mais do que garantir o direito à educação de qualidade, as iniciativas promovem a inclusão e abrem novas perspectivas para o futuro.

Kauã Silva Eleotério, 9 anos, é um dos 23 alunos surdos matriculados na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Educação Fundamental) Professor Nicolau Moraes de Barros, em Santo André. A unidade integra o Polo Bilíngue de educação para surdos do município.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira. Nesses dias, sem falta, Kauã, que mora em Paranapiacaba, percorre 65 quilômetros _ trajeto de ida e volta feito com transporte da Prefeitura – para chegar à escola.

Nem distância nem surdez são obstáculos. Com carisma, Kauã, que tem a matemática como disciplina preferida, revela o sonho de ser médico. Ao saber dos planos do aluno para o futuro, Márcia Lopes da Silva Souza, uma das professoras bilíngues do polo andreense, se emocionou.

“Ele tem perspectiva para o futuro. A gente tem desenvolvido esse trabalho e perceber como eles eram quando chegaram e como estão hoje é gratificante. Quando ele iniciou, se fizesse uma pergunta dessas, ele não saberia responder. Eles não sabiam nem brincar. Então, saber que ele tem esse sonho é maravilhoso. Ganhei o meu dia”, disse a educadora.

Kauã e os colegas surdos contam com o suporte de três profissionais em sala de aula: professor bilíngue, instrutor surdo e intérprete de Libras. A primeira língua ensinada aos estudantes é a Libras. O português escrito é a segunda.

Até 2016, os alunos surdos eram matriculados no ensino regular da rede municipal de Santo André e tinham o auxílio de intérprete de Libras na sala de aula. “O intérprete não ensina a língua dos sinais. Ele somente media a comunicação, interpreta o que está sendo falado”, explica Rosemeire Fernandes, assistente pedagógica do Polo Bilíngue.

“Tivemos a tentativa de concentrar os alunos com intérprete em sala regular e, depois de muito estudo, formamos salas bilíngues aqui no polo, em 2019, e tem sido muito produtivo”, revelou.

Além da Emeief Professor Nicolau Moraes Barros, o Polo Bilíngue andreense é formado pela Creche Professora Yonne Cintra de Souza e pelo Centro Público de Formação Profissional Valdemar Mattei, que atende alunos com idade a partir de 15 anos na EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Alunos ouvintes também estão matriculados nas unidades e, em parte das disciplinas, compartilham as aulas com os estudantes surdos. “Todos eles fazem, juntos, xadrez, educação física, aula de arte e outros projetos desenvolvidos pelos professores. A gente quer mesmo que tenha essa integração. O mundo não é só de surdos e a gente tem vários lugares em que as pessoas não sabem se comunicar. Então, eles também têm que se fazer entender nos ambientes e ensinar as pessoas”, avaliou Rosemeire.





Libras para jovens, adultos e comunidade