Da Redação



06/06/2022 | 00:01



O Parque Central de Santo André recebeu ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, o plantio de três árvores nativas da Mata Atlântica. A atividade integra programação do Junho Verde, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Semana (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Foram plantadas mudas de grumixama, uvaia e araçá-amarelo. "Todas são árvores frutíferas, que vão contribuir com a alimentação da fauna existente no Parque Central", disse o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabio Picarelli.

As ações da campanha Junho Verde seguem até o final do mês. Nessa quinta-feira, o Anfiteatro Heleny Guariba sediará o 2º Cinedebate do projeto Água, Câmera e Ação, com a apresentação de curtas-metragens produzidos por turmas do Parque do Pedroso e Condomínio Maracanã.

O Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Bem-Estar Animal promovem, ao longo das próximas semanas, a Campanha do Agasalho Pet. O Parque Central sediará mais uma edição do Moeda Pet, no dia 25. No local, também acontecerão bate-papos e atividades voltadas à conscientização sobre posse responsável e preservação da fauna silvestre.

A Semasa realizará ações como visita monitorada ao Aterro Sanitário da cidade e minicursos gratuitos sobre temas como alimentação sustentável e cultivo orgânico.

A programação completa da campanha Junho Verde está disponível no site www.santoandre.sp.gov.br e www.semasa.sp.gov.br.