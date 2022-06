Centros públicos têm 884 vagas de emprego

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



05/06/2022 | 20:09



O Grande ABC soma 884 oportunidades de emprego nesta semana. São Caetano apresentou o maior número, com 394 cargos, tendo opções para postos como operador de caixa (66), empacotador (20) e auxiliar de depósito (15). São Bernardo é o segundo município com mais vagas (139). Em seguida, estão Santo André (109), Rio Grande da Serra (89), Mauá (76), Diadema (45) e Ribeirão Pires (32).

O painel do CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo disponibilizou 139 postos para atendente de lanchonete (30), vigilante (20), auxiliar de linha de produção (13), servente de obras (oito), entre outras.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, totaliza 109 vagas, sendo 100 para motorista de ônibus urbano. As outras variam entre auxiliar de limpeza, gerente de restaurante, ajudante de serralheiro, empregado doméstico etc.

Rio Grande da Serra tem 89 cargos, com opções como analista contábil, faxineiro e consultor de vendas.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, o painel conta com 76 vagas. Entre as diversas funções estão assistente fiscal, auxiliar operacional de logística, copeira, costureira, fresador, pedreiro e vendedor. A unidade fica na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ao todo são 45 postos em Diadema, no emprega.diadema.sp.gov.br/, sendo cinco direcionadas para PCDs (pessoas com deficiência).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires abriu 32 oportunidades. Tem 20 para repositor, cinco para atendente de lojas, um para costureira, entre outras.