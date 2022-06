Tadeu Schmidt brinca sobre quantidade de malas após viagem aos Estados Unidos: Que vergonha!

05/06/2022 | 16:11



Férias aproveitadas com sucesso! Após o BBB22 chegar ao fim, Tadeu Schmidt tirou suas merecidas férias e foi para os Estados Unidos dar uma relaxada com a esposa. O apresentador passou metade do mês de maio fora e compartilhou os melhores momentos com seus seguidores no Instagram.

Agora, voltando ao Brasil, o apresentador publicou uma foto engraçada dele acompanhado de oito malas no aeroporto. Na legenda, ele explicou o perrengue chique que enfrentou e brincou sobre as malas:

Alerta de alagamentos na região de Miami, com chuvas piorando ao longo do dia? E o cidadão com voo marcado pras 20:30 chegou a que horas no aeroporto? Às OOOOOON-ZEEEE da manhã!!!!!! Quem de vocês também é assim, desesperado? Pelo menos é simples ficar no aeroporto, assim, com pouca bagagem? Antes do início da viagem decidimos: vamos com uma malinha só cada um, a gente não vai comprar nada. Depois de aproveitar tantas promoções, a cena é esta: mala emprestada por amigo, mala comprada de última hora, Tetris pra caber tudo no carro, malabarismo pra se deslocar no aeroporto? ai, que vergonha! Quem de vocês também é assim, sem noção?

No fim das contas, o segredo é levar tudo com muito bom humor, não é mesmo?