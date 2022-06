No The Voice Kids, Marilia Mendonça ganha homenagem das crianças do Time Teló: -Fica bem aí com o papai do céu

05/06/2022 | 16:11



Neste domingo, dia 5, foi dado início a uma nova fase do The Voice Kids, a das batalhas. Nelas, três participantes do mesmo time sobem ao palco para cantar uma canção, e os jurados devem escolher apenas um para seguir no jogo.

O trio Esther, Giulia e Miguel, do time Teló, cantaram a música Sem Sal, da icônica Marilia Mendonça, e ao vinal da apresentação, Marilia recebeu homenagens especiais. Quem começou falando foi o apresentador Marcio Garcia:

- Deu saudade da Marilia agora, hein gente?

E Maraisa, dupla de Maiara, completou:

- Tenho certeza que a Marilia ia ficar muito feliz com essa apresentação alegre de vocês.

Em seguida, a dupla sertaneja fez suas considerações sobre cada participante e Maiara disse ter ficado honrada por assistir. Giulia então respondeu:

- Honra é cantar essa música da Marilia Mendonça, meu Deus, quando eu fiquei sabendo que música a gente ia cantar, meu Deus do céu!

Michel Teló então recordou que as músicas da cantora sempre acabam fazendo parte das edições do reality.

- E a gente escolheu sempre com muito carinho essas músicas. Historicamente, eu já faço parte de alguns The Voices, todo o The Voice minimamente tem duas ou três músicas da Marilia e a gente com certeza sempre vai ter. E é muito bom a alegria que eles trouxeram para a música.

Depois foi hora de revelar quem segue na competição, e Teló optou por Esther! Em seus discursos finais, Miguel e Giulia fizeram seus agradecimentos e Giulia ainda deixou uma última mensagem à Marilia Mendonça:

- Marilia, fica bem aí com o papai do céu, que aqui o sonho continua.

Essas crianças são fofas demais, né?