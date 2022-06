Agronegócio exporta US$ 7,30 bilhões e cresce 26% no quadrimestre em SP

APJ



As exportações do agronegócio paulista cresceram 26,1% nos primeiros quatro meses de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando US$ 7,30 bilhões, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Durante o período, houve também aumento de 5,2% nas importações do agro estadual, o que resultou em superávit de US$ 5,67 bilhões, 33,7% superior.

Principais grupos

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista de janeiro a abril de 2022 foram: complexo sucroalcooleiro (US$ 1,82 bilhão sendo que, desse total, o açúcar representou 85,1% e o álcool, 14,9%), complexo soja (US$ 1,43 bilhão), setor de carnes (US$ 1,15 bilhão, dos quais a carne bovina respondeu por 86,8%), produtos florestais (US$ 825,93 milhões, com participações de 48,7% de celulose e 41,8% de papel) e sucos (US$ 527,12 milhões, dos quais 97,1% referentes a suco de laranja). Esses cinco agregados representaram 78,9% das vendas externas setoriais paulistas. Já o grupo de café, tradicional nas exportações, aparece na sexta colocação, com vendas de US$ 368,27 milhões (75,2% referentes ao café verde).

Contexto do agro

De acordo com dados do IEA, a participação das exportações do agronegócio paulista no total do estado é de 36,7%, enquanto a participação das importações setoriais é de 6,9%. As exportações setoriais paulistas no período representaram 15,0% em relação ao agronegócio brasileiro.

PIB aumenta 1,8%

De acordo com a Fundação Seade, o Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo aumentou 1,8% no trimestre encerrado em março, já descontados os efeitos sazonais. No acumulado nos últimos quatro trimestres avançou 4,6%, com taxas positivas de 5,9% para os serviços e 2,0% para a indústria, e decréscimo de 4,8% para a agropecuária. Com base nesses resultados, as projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em 2022 melhoraram, passando a ter mínima de 0,6%, média de 1,4% e máxima de 2,4%. Entre os meses de fevereiro e março, cresceu 1,0%, já descontados os efeitos sazonais, com desempenho positivo em dois grandes setores: indústria (4,2%) e serviços (1,1%). Na agropecuária houve decréscimo de 1,4%. Em abril, PIB+30 recuou 1,9%, mas manteve-se em patamar superior aos níveis anteriores à pandemia. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o PIB+30 de janeiro apresentou resultado positivo de 3,3%.

Expansão no Interior

A Jost Brasil inaugurou nesta quarta-feira (1º/6) uma nova unidade fabril na cidade de Campinas. Com mais de 3,5 mil metros quadrados de área, o parque industrial recebeu cerca de R$ 11 milhões em investimentos para expansão da capacidade da empresa e o desenvolvimento de novos produtos. Com este movimento, a empresa busca ampliar o portfólio de atuação, investindo em componentes para ônibus, além de peças para caminhões e implementos, segmentos em que a companhia tem atuação de liderança consolidada.

Perfil

A Jost Brasil atende o Mercosul, tem sede em Caxias do Sul (RS) e possui mais de 300 distribuidores para reposição dos seus produtos como a Quinta Roda, Pino Rei, Aparelho de Levantamento, Engate de Contêiner, Engate Automático, Engate Esférico, Suspensor Pneumático, Porta-Estepe, entre outros itens.

Empregos em alta

No 1º trimestre de 2022, houve acréscimo de 179.391 mil empregos formais no Estado de São Paulo, variação positiva de 6,1% em relação ao 1º trimestre de 2021. O resultado decorreu das 1.770.931 admissões e 1.591.540 desligamentos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado de 12 meses, foram gerados 751 mil empregos formais (aumento de 6,2%), resultado da ampliação em todos os setores de atividade: serviços (444 mil), comércio (143 mil), indústria (80 mil), construção (58 mil) e agropecuária (26 mil). No mesmo período anterior (mar.21-mar.20), a geração havia sido de 210 mil postos.

Concentrados

Os resultados mais expressivos foram verificados na capital (302 mil), nos demais municípios da RMSP (132 mil), e nas regiões administrativas de Campinas (quase 107 mil), Sorocaba (quase 38 mil) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (29 mil). Somadas, estas regiões foram responsáveis por 82% dos empregos gerados no Estado, que por sua vez, respondeu por 29% do total dos empregos criados no Brasil (2,6 milhões, crescimento de 6,6%).

Conjuntura

As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, tiveram crescimento de 35,1% em abril quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. O balanço é da Fenabrave, entidade que representa as revendas de equipamentos agrícolas. No total, 6,1 mil unidades foram entregues a produtores rurais no quarto mês do ano, um crescimento de 24,8% frente ao volume de março.

Breves

• O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 2,9 pontos de abril para maio deste ano. Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador, que atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, o maior nível desde outubro de 2021 (100,4 pontos).

• O Aeroporto Internacional de Viracopos conquistou, pela avaliação dos passageiros, a 10ª colocação entre os maiores do mundo no ranking AirHelp Score 2022, divulgado internacionalmente esta semana.