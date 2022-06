William Bonner ganha prêmio internacional agradece: Obrigado a todos que puseram esses sorrisos nos nossos rostos

05/06/2022 | 15:11



William Bonner foi até a Filadélfia, nos Estados Unidos, para receber um prêmio especial da The Voice Foundation por usar sua voz a serviço da informação. Em suas redes sociais, o jornalista publicou um texto em agradecimento a todos os envolvidos direta e indiretamente na conquista.

Obrigado ao Dr. Sataloff e The Voice Foundation. Obrigado à fono Deborah Feijó, que levou quase a família toda pra essa homenagem na Filadélfia. Obrigado aos colegas da Globo NY, que foram prestigiar o evento. Obrigado aos colegas da Globo e do JN no Brasil, que me surpreenderam com a edição de um vídeo arrasadoramente emocionante. Obrigado a todos que puseram esses sorrisos nos nossos rostos e corações. E aos que estão ao nosso lado nessa batalha para que as vozes dos jornalistas profissionais não sejam abafadas.

Entre as fotos publicadas no evento, Bonner apareceu ao lado da esposa, Natasha, e ninguém menos que Jon Bon Jovi. Chique, hein?