Publicações de Anitta nas redes sociais falando de grande pesadelo preocupam fãs

05/06/2022 | 15:10



Anitta deixou seus fãs confusos e intrigados ao aparecer em seu Twitter pedindo para que sua semana tenha sido apenas um pesadelo do qual ela acordaria no dia seguinte. Por ter deixado tudo de maneira não específica, não foi possível saber do que a cantora estava falando.

Deus, eu rezo para que eu acorde amanhã e esteja de volta a última segunda-feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo, escreveu.

Neste domingo, dia 5, Anitta voltou ao Twitter, continuando a publicação que havia feito antes de ir dormir:

Acorde. Não era pesadelo. Vamos lá. Entregue nas mãos de Deus.

Na publicação, fãs demonstraram preocupação e carinho à ela para que fique tudo bem:

Vish Anitta estou até com medo, é coisa séria?, escreveu uma seguidora.

Vou orar por você e sua família, escreveu outra.

Vai ficar tudo bem, comentou mais uma.

Vale lembrar que há poucos dias a cantora cancelou sua tradicional festa junina devido a problemas de saúde em em membro de família.