Equipe de Conrado revela que cantor passou por uma nova cirurgia, mas que segue se recuperando

05/06/2022 | 13:10



Como você acompanhou, Conrado que fazia dupla com Aleksandro acabou se envolvendo em um gravíssimo acidente ao lado de sua dupla e grande parte da equipe dos músicos. Neste mesmo acidente com o ônibus sertanejos matou cerca de seis pessoas, incluindo Aleksandro.

A equipe de Conrado faz questão de compartilhar todas as evoluções do quadro de saúde do cantor em suas redes sociais e recentemente eles comentaram em um comunicado oficial que ele está realmente se recuperando de um procedimento de enxerto que teve que fazer na região dos machucados nas costas.

Além disso, o comunicado também informou sobre o quadro de saúde de Júlio César Bigoli Lopes, uma segunda pessoa que conseguiu sobreviver ao acidente, que o rapaz não realizou mais cirurgias e segue se recuperando.

Estamos torcendo por uma recuperação ainda mais rápida do cantor. E segundo informações da coluna de Léo Dias, do Metrópoles, foi revelado um laudo pericial que revelou que dois pneus do ônibus da dupla Conrado & Aleksandro apresentaram sinais de explosão. Segundo o documento, os peritos sugerem a ocorrência de impacto do pneu contra algum tipo de obstáculo, como: pedras, buracos ou algum objeto grande.