Ivete Sangalo se derrete por Daniel Cady durante aniversário do bonitão: Gostoso da p***a

05/06/2022 | 12:11



Ivete Sangalo aproveitou o aniversário de seu marido, Daneil Cady, para abrir um álbum de fotos com o bonitão e também para se declarar para ele nesta data tão especial.

O nutricionista estava fazendo 37 anos de idade e postando diversos momentos da vida a dois com o maridão, Ivete escreveu na publicação:

Um dia como o de hoje a gente celebra com a alegria e a energia linda desse cara. Daniel Cady, meu amigo, meu amor, meu parceiro. Não há um dia sequer que eu não me apaixone mais por você, meu amorzão. Eu ganho, nossos filhos ganham tendo você com a gente. E falar o que desse cara tão comprometido e dedicado a causas tão relevantes na vida da gente. A natureza ganha muito com a sua presença. Seja feliz que eu fico feliz. Te amo muitaoooooooooooooo. Gostoso da p***a.

Lembrando que juntos eles são pais de Marcelo, e das gêmeas Marina e Helena.