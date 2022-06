Palavra do Leitor

Do Diário do Grande ABC



Há 50 anos a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente para ser comemorado no dia 5 de junho. O fato ocorreu na Conferência de Estocolmo como forma de chamar atenção para a preservação dos recursos naturais, considerados inesgotáveis. Mas o propósito da escolha da data tinha ainda outra finalidade: estabelecer princípios para política ambiental no planeta e evitar os impactos negativos da ação do homem.

Com o acentuado crescimento da destruição do habitat e a perda da biodiversidade que podem comprometer a sobrevivência de animais e vegetais, é evidente a conscientização de todos para o descarte inadequado de lixo, a falta da coleta seletiva , o desmatamento, o desperdício de água e esgotamento do solo. A Secretaria do Meio Ambiente de Santo André incentiva boas práticas de responsabilidade ambiental e o cumprimento de leis.

As atribuições estão divididas em três plataformas: o Departamento de Parques Municipais, o Departamento de Gestão de Paranapiacaba e Parque Andreense e Departamento de Proteção e Bem Estar Animal. Dentro das funções do Departamento de Parques Municipais estão conservação, manutenção e uso dos parques urbanos; promoção de eventos e implantação de áreas verdes.

Santo André possui dez parques urbanos: Celso Daniel, Central, Juventude, Antonio Flaquer, Regional da Criança, Parque Escola , Chácara Pignatari, Cidade dos Meninos, Norio Arimura e Ulyssses Guimarães. Todos possuem densa área arborizada e pista de caminhada, playground, equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva e acesso para necessidades especiais. A gestão de Paranapiacaba e Parque Andreense visa a preservação histórica, administrativa e infraestrutura; o ecoturismo, planejamento, licenciamento e controle ambiental.

O tradicional vilarejo com ares ingleses, localizado a 30 quilômetros de Santo André, preserva o acervo cultural e arquitetônico, industrial, tecnológico e ambiental. Recebe mais de 250 mil visitantes por ano. Destaques para o Museu Tecnológico Ferroviário, o Relógio e a

Estação, a plataforma do Expresso Turístico, o Clube União Lira Serrano, as nascentes e as trilhas, o reformado Museu Castelo e o campo de futebol.

Já o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal cuida especificamente da fiscalização e causas animais. Um dos destaques é o Moeda PET, cujo programa troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos. Desde o lançamento, em dezembro de 2019, foram realizadas 24 edições e arrecadadas 153 mil garrafas pets em troca de 7,6 mil quilos de rações. Outra inovação é a Campanha do Agasalho PET, iniciativa que buscar arrecadar roupas e produtos para os animais domésticos.



Fabio Picarelli é advogado e secretário de Meio Ambiente de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR

