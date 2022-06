Técnico Zé Ricardo surpreende e deixa comando do Vasco

05/06/2022 | 11:39



O técnico Zé Ricardo deixou o comando do Vasco na manhã deste domingo. A decisão surpreendeu porque o time carioca vive bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem perder e dentro do G-4, a zona de classificação para o retorno à primeira divisão.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Zé Ricardo não é mais o treinador da equipe de futebol profissional. O técnico solicitou o desligamento na manhã deste domingo (05/06) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina", anunciou a diretoria do time carioca.

O Vasco anunciou que também deixaram a comissão técnica o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Para a sequência da segunda divisão, o time carioca será comandado por Emílio Faro e Daniel Félix, que pertencem à comissão técnica permanente do clube.

"O Vasco da Gama agradece o profissional por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional do Gigante da Colina. Nos últimos seis meses, Zé Ricardo e sua equipe trabalharam de forma incansável no projeto que visa o retorno à elite do futebol nacional."

Zé Ricardo teria optado por deixar o clube por conta de uma proposta irrecusável do futebol japonês. O treinador ainda não se manifestou sobre o seu futuro.

A maior surpresa sobre sua saída é que o Vasco vive momento estável na Série B e com perspectivas de crescimento a médio prazo, por conta do potencial investimento 777 Partners, que deve confirmar a compra da SAF do clube carioca.

O time carioca é o único invicto da Série B até agora, com 18 pontos, ocupando a quarta colocação. Nesta passagem pela equipe cruzmaltina, o treinador somou 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas.