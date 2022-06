Após quatro internações por conta de um enfisema pulmonar, morre Neila Tavares

05/06/2022 | 10:11



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. Foi anunciado por meio do G1 no dia 4 de junho que a atriz Neila Tavares morreu aos 73 anos de idade.

Segundo a publicação que conseguiu falar com um amigo da artista, Neila havia sido diagnosticada com enfisema pulmonar, em novembro de 2021 e teria até sido internada quatro vezes nos últimos meses para tratar do problema de saúde.

No perfil oficial de Neila nas redes sociais, a filha da artista agradeceu as mensagens que recebeu e afirmou que não haverá velório ou enterro para a despedida da artista.

Caso você não lembre, Neila começou a carreira em 1968 e na televisão ela participou de novelas como Gabriela e Anjo Mau.